في برقية تعزية: تونس تُعلن تضامنها التام مع لبنان

اخر تحديث : 04/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ميشال عون وقيس سعيد

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء 4 أوت 2020، على إثر الانفجار الذي جد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون برقية تعزية وتضامن تقدم فيها باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي له، ومن خلاله إلى كافة الشعب اللبناني الشقيق، بخالص التعازي وأصدقها في هذا المصاب الجلل، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وأعرب رئيس الدولة عن مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان الشقيق سائلا الله العزيز القدير أن يحمي لبنان والشعب اللبناني من كل مكروه.


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