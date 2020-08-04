في برقية تعزية: تونس تُعلن تضامنها التام مع لبنان

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء 4 أوت 2020، على إثر الانفجار الذي جد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون برقية تعزية وتضامن تقدم فيها باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي له، ومن خلاله إلى كافة الشعب اللبناني الشقيق، بخالص التعازي وأصدقها في هذا المصاب الجلل، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب رئيس الدولة عن مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان الشقيق سائلا الله العزيز القدير أن يحمي لبنان والشعب اللبناني من كل مكروه.

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