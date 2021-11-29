في جامعة هارفارد: نزار يعيش يتحصّل على شهادة ختم دراسة في برنامج مخصص للقيادات العالمية

تحصّل وزير المالية السابق محمد نزار يعيش مؤخرا، في جامعة هارفارد الأمريكية على شهادة ختم دراسة في برنامج مخصص للقيادات العالمية.

وكان يعيش من ضمن هذه المجموعة التي شملت قيادات من شركات عالمية على غرار: المجموعة الدولية, Barclays, Goldman Sachs, Nike, Johnson & Johnson, Leoni Mitsubishi, Procter & Gamble, Bank of America .

جدير بالذكر بأن الشركة العالمية PWC (PricewaterhouseCoopers) الموجودة في أكثر من 180 دولة عبر العالم بأكثر من 180 ألف متعاون وبرقم معاملات يبلغ 45 مليار دولار سنويا، قد عيّنت في جويلية الماضي، وزير المالية السابق محمد نزار يعيش ضمن « فريق القيادة » الذي يعمل على صعيد العالم.

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