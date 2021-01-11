في حصيلة قياسية: 3074 إصابة جديدة بكورونا و69 حالة وفاة في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تمّ بتاريخ 10 جانفي 2021، تسجيل 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء.

وقد ارتفع إجمالي المصابين منذ بداية الجائحة في الجمهورية إلى 162.350 مصابا.

كما تم في اليوم ذاته، تسجيل وفاة 69 شخصا مصاب بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5284 حالة.

وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات 1729 مريضا، منهم 361 بأقسام العناية المركزة و124 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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