في رسالة لسعيّد: ألفة الحامدي تطرح خطتها لإنقاذ الناقلة الوطنية

طرحت الرئيسة المديرة العامة المقالة من شركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، الخطوط العريضة لإنقاذ الناقلة الوطنية أي إنقاذ جزء لا يتجزأ من الاقتصاد التونسي و حفظ السيادة الوطنية، مشددة على أن الإنقاذ ممكن، وأن كل من يدعي التفويت كحل هو اليوم إنسان إما جاهل بطرق إنقاذ الشركات أو مشكوك في وطنيته، على حد تعبيرها.

محطات الإنقاذ المقترحة:

1- اوّلا: تحويل الخطوط التونسية الى شركة مصدرة كليا و ادراج المؤسسة تحت غطاء حماية المنشئات لوزارة الداخلية و إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخطوط التونسية و فروعها منذ سنة 2016 و هي ضريبة غير قانونية بمقتضى القانون الدولي

2- ثانيا: نشر القوائم المالية لسنة 2018، 2019 و 2020 في أجل لا يتجاوز الثلاث اشهر و ضخ الدولة لمبلغ قدره 203 مليون دينار من أجل إصلاح الطائرات و خلاص بعض المزودين لتجنب تفعيل ضمان الدولة و لاستكمال خلاص الطائرات الجديدة التي من المنتظر وصولها هذه السنة

3- ثالثا : تسريح ما يقارب 1333 عاملا للترفيع من الإنتاجية خاصة و ان نظام الجرايات داخل الخطوط التونسية ليس عادلا. فعلى سبيل المثال، يتقاضى عامل نظافة بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية في المنستير راتبا شهريا يبلغ 1589 دينار و هو ما يتجاوز راتب مهندس داخل نفس الشركة

4- رابعا: تحويل الشركة التونسية للخدمات الأرضية و هي فرع من فروع الخطوط التونسية لفائدة ديوان المواني و المطارات (OACA) مع إعادة مراجعة عقد العمل بين الخطوط التونسية و ديوان المطارات .

5- خامسا: نقل جميع الرحلات الى مطار النفيضة قبل موفى شهر افريل و قبل بداية موسم الصيف مع إحداث بعض التغييرات على المطار من ذلك تسهيل ربط المطار بوسائل النقل البري و جعل ممر خاص بالتونسيين و آخر خاص بالجنسيات الأخرى على غرار البلدان المجاورة و تشجيع الخواص و خاصة الشباب على الاستثمار في الاراضي القريبة من المطار بما في ذلك بناء نزل و مقاهي و مطاعم و مراكز اعمال بطريقة منظمة و عصرية ثم غلق مطار تونس قرطاج و جعله مطار خاص فقط بالرحلات الحكومية و الرئاسية.

اقتراح فتح رحلات جوية قارة بين مطاري ڤابس-مطماطة و طبرقة و هو ما من شأنه ان يربط الشمال بالجنوب بأقل التكاليف و بدون التفويت في مال الشعب و تعطيل مصالحه.

7- سادسا: انتداب شبان جدد في بعض الخدمات الحساسة منها خدمات الضيافة داخل الطائرة نظرا لضرورة التقليص في سلك المضيفين و المضيفات داخل الخطوط التونسية اليوم (قرابة 20 بالمئة) ، إذ لم تعد الخطوط التونسية في حاجة الى هذا العدد الهائل من المضيفين ، على حد تعبيرها.

7- سابعا: الترفيع من جودة الخدمات و العمل على برنامج تجاري حديث للتونسيين بالخارج و الأفارقة، حيث أن برنامج الخطوط التونسية التجاري وجب ان يكون مرتكزا بالأساس على الانفتاح على القارة الافريقية و لا وجوب اليوم بعد عشرية شبه كارثية في علاقة بالسياحة لأن نعيد أخطاء الماضي.

8- ثامنا: العرض على جميع المساهمين في الخطوط التونسية من دولة و شركات عمومية و خواص اما ان يساهموا في التمويل كما تفعل الدولة او ان يعرضوا اسهمهم للبيع، كما أن الخطوط الفرنسية شريك في الخطوط التونسية منذ عقود و لها في هذه الحالة أما ان تساهم في إنقاذ الخطوط التونسية بدفع مبلغ مالي يتم تقديره وفق معايير علمية او أن تغادر الشركة و تسترجع الدولة اسهمها.

9- تاسعا: بيع نسبة 15 بالمئة من أسهم الخطوط التونسية للعموم ليتمكن الشعب التونسي من شراء هذه الأسهم من خلال البورصة و تفعيل مبدأ الشفافية و للعلم.

- و هذا، ووجب إعادة النظر في برنامج التفريع للمجمع و النظر في فتح فروع جديدة ذات قيمة مضافة بامكانها استقطاب مصادر تمويل جديدة.

10- عاشرا و أخيرا: المراجعة الكاملة لنظام الانتداب و حقوق العاملين داخل الخطوط التونسية و إيقاف نزيف استعمال السلطة السياسية للناقلة الوطنية دون مراقبة و استعمال منظومة رقمية عصرية.

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