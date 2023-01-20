في ظل التقلبات الجوية: وزيرة التجهيز تزور ولاية جندوبة

تنقلت صباح اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري رفقة والي الجهة سمير كوكا إلى معتمدية عين دارهم مرورا بقرية فج الريح وكذلك ببوش، وذلك في إطار متابعة الأوضاع بولاية جندوبة وإحكام الاستعدادات والتنسيق خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة.

وتحولت الوزيرة في بداية هذه الزيارة التفقدية إلى منطقة فج الريح لمعاينة التدخلات التي قامت بها المصالح الجهوية للوزارة لفتح الطرقات وإزالة الثلوج على مستوى الطريق الوطنية 11 ومسلك فج الريح – دار فاطمة.

وأكدت سارة الزعفراني الزنزري على أن الوزارة وضعت جميع الإمكانيات المادية والبشرية على أهبة الاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة لمعاضدة مجهودات السلط الجهوية والمحلية في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.

كما عاينت الوزيرة الانزلاق الأرضي الحاصل على الطريق الوطنية رقم 11 ن.ك 174.5 بببوش ، حيث أوصت بالتسريع في استكمال الدراسات الفنية.

وعاينت أشغال معالجة الانزلاقات الأرضية بمنعرج الطريق الوطنية رقم 17 حول سد وادي الكبير بطبرقة.

وكان للوزيرة لقاء مع الأعوان والعملة المجندين منذ ليلة الأربعاء 18 جانفي ، بمقر فرع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمعتمدية عين دراهم لفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور.

وأثنت الوزيرة على المجهودات التي بذلوها في فتح الطرقات والمسالك وفك عزلة بالجهة، ودعتهم إلى مزيد العمل والبذل لتأمين حركة المرور على مختلف الطرقات.

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