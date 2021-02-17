في عملية إستباقية: القبض على مُبايع لداعش خطط لتنفيذ عملية إرهابية

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مؤخرا في عملية إستباقية نوعية وفنية عالية الدقة إثر توفر معلومات استخباراتية من كشف وإيقاف عنصر تكفيري، بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ينشط افتراضيا انطلاقا من بلادنا عبر تطبيقات الكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي.

واعترف الموقوف، بتعميق الأبحاث معه، بمبايعته لما يسمّى بتنطيم « داعش » الإرهابي (بعد انسلاخه عن تنظيم القاعدة) وبإضطلاعه بخطة « مسؤول الجناح الإعلامي » لذات التنظيم، مُعترفا بإنخراطه في إطار ما يعرف بـ « الجهاد الالكتروني » إنطلاقا من بلادنا للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لفائدة التنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية، وتلقّيه تكوينا حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية ببلادنا على شاكلة « الذئب المنفرد ».

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بإحالة الموقوف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.

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