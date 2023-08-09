في عيد المرأة: تكريم 23 امرأة تونسيّة كان لهنّ الأثر الهام في تاريخ تونس

تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، رفقة نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال و ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة، مساء الثلاثاء 08 أوت 2023 بمدينة الثقافة، افتتاح المعرض الوطنيّ للطوابع البريديّة « تونسيّات2″.

وبيّنت الوزيرة أنّ هذا المعرض، الذي تُنظّمه الوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ويتواصل إلى غاية 15 من الشهر الجاري، جاء إثر نجاح الدورة الأولى من المعرض الوطنيّ للطوابع البريدية سنة 2022 لتكريم 23 امرأة تونسيّة تميزن بريادتهنّ وإلهامهنّ وكان لهنّ الأثر الهام في تاريخ تونس في مختلف المجالات وإحياء للذاكرة الوطنيّة.

وأضافت أنّ اللجنة العلميّة المُحدثة للغرض والمتكوّنة من جامعيين ومبدعين ومختصّين في التاريخ والثقافة تولّت اختيار ثلاثا وعشرين شخصية نسائيّة تونسيّة من بين الراحلات والأحياء اللاتي تركن أثرا في الذاكرة النسائيّة، مبيّنة أنّه تمّ إصدار 23 طابعا بريديّا يحمل اسم كلّ منها ولمحة عن سيرتها وتجربتها في مجالها من بينهنّ المناضلة النسويّة راضية الحدّاد والمناضلة مجيدة بوليلة والطبيبة الجراحة التونسيّة المختصّة في جراحة الصدر في افريقيا حبيبة الجيلاني والمناضلة شاذليّة بوزقرّو والمناضلة الحقوقيّة أحلام بالحاج والأستاذة في الرياضيّات فاطمة معلّى.

كما تضّمنت المجموعة أيضا أول امرأة تونسية نقيبة للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني والمخرجة السينمائيّة كوثر بن هنيّة والإذاعيّة علياء ببّو والجامعيّة ليليا بن سالم والثنائي زينة وعزيزة والفنانة حسيبة رشدي والممثلة فاطمة بن سعيدان والفنانة عُليّة والفنانة حبيبة مسيكة، إلى جانب مصمّمة الأزياء فلّة وأمّ الزّين الجمّاليّة وفاطمة الفهريّة وسيّدة قرطاج والقدّيسا مونيكا وعرائس الماء وطابَعيْن خاصيّن بالقانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج « صامدة » للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف « صامدة … حتى يزول العنف ».

كلمات البحث :امرأة;تاريخ;تونس;عيد المرأة