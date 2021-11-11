في مؤتمر عالمي: بودن تُؤكّد التزام تونس بدعم القطاع التربوي وتدعو لمساندتها

شاركت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم 10 نوفمبر 2021 في الجزء رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر العالمي بشأن التربية لحشد الدعم الدولي من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ولمستقبل التربية، الذي احتضنته اليونسكو على هامش أشغال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام للمنظمة.

وكان اللقاء بحضور كلّ من الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron، والرئيسة الأثيوبية -Work Zewde، والرئيس الناميبي Hage Geingob ، والمديرة العامة لليونسكو Audrey Azoulay.

وأكّدت رئيسة الحكومة في كلمتها على أهمية التربية في النهوض بالمجتمعات ورقيها، مؤكدة على ضرورة معالجة تداعيات الجائحة على القطاع التربوي بصفة عامة وظاهرة تعطّل الدروس بصفة خاصة.

كما أكّدت بودن التزام تونس بدعم القطاع التربوي وحشد كلّ الوسائل من أجل مساندة العائلة التربوية. ودعت السيّدة رئيسة الحكومة الى التضامن الكوني من أجل هذا القطاع ومساندة تونس لما تضمنه إعلان باريس من دعوة للاستثمار في التربية من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسانية، مذكّرة بأهمية دور اليونسكو في هذا المجال.

وقد رافق رئيسة الحكومة كل من عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج وفتحي السلاوتي، وزير التربية.

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