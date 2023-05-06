في مراسم تتويج الملك تشارلز: وزير الخارجية يلتقي بعدد من نظرائه

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم السبت 6 ماي 2023، في إطار مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز 2 والملكة كاميلا بلندن، مع عدد من نظرائه وسامي المسؤولين المشاركين في هذه الاحتفالية.

وقد التقى الوزير ولي العهد النرويجي، الأمير « Haakon Magnus »، ورئيس مجلس نواب جمهورية الكنغو الديمقراطية، « Christophe MBoso N’Kodia Pwanga »، ووزير الخارجية وشؤون الكمنويلث والتنمية للمملكة المتحدة، « James Cleverly »، ووزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكنغوليين بالخارج للكنغو برازافيل، « Jean-Claude Gakosso »، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والغمبيين بالخارج لغمبيا، « Mamadou Tangara ».

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