في منتدى دافوس: بودن تلتقي برؤساء دول و حكومات ومسؤولي مؤسسات تمويل عالمية



أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في إطار مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي يوم الأربعاء، عددا من اللقاءات مع رؤساء دول وحكومات البلدان الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.

وفي هذا الصدد، التقت رئيسة الحكومة مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي جددت له التهنئة بانتخابه مؤخرا رئيسا للجمهورية وأبلغته تحيات وتقدير رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبادلت معه خلال هذه الجلسة القواسم التاريخية المشتركة التي جمعت شعبينا وبلدينا الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي وآليات دفعه في جميع المجالات خاصة في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات المشتركة التي من شأنها خلق ديناميكية تكامل اقتصادي بين البلدين لا سيما في المجال العلمي والتكنولوجي. وأبلغ الرئيس العراقي نجلاء بودن تحياته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد معبرا عن أصدق مشاعر تقديره واحترامه والأمل في لقائه قريبا.

وكان لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول حيث تم استعراض جوانب التعاون الثنائي والوسائل الكفيلة بتطويره وفتح آفاق جديدة لشراكات استثمارية تشمل القطاع العام والقطاع الخاص وتخصيص خطوط تمويل للمؤسسات الناشئة ودعم منظومة التجديد والاستفادة من موقع تونس وارتباطها بمناطق تجارة حرة مع الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي، في خلق فرص تعاون ثلاثي ومتعدد الأطراف

كما التقت رئيسة الحكومة برئيس الوزراء الهولندي مارك روت وتناول اللقاء بالأساس واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق الارتقاء بها إلى مجالات مشتركة تستجيب للتطورات الاقتصادية على المستوى الدولي على غرار مشاريع التنمية المستدامة الخضراء والطاقات المتجددة، خاصة في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمي والآثار الكبيرة من حيث التغيرات المناخية وتأثيرها خاصة على الأمن الغذائي.

من جهة أخرى، التقت بودن مع مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى دافوس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الصندوق الفلسطيني للاستثمار محمد مصطفى حيث أكدت له وقوف تونس الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة في استرداده حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس.

وأبغ المسؤول الفلسطيني تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وإكبار وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

كما عقدت رئيسة الحكومة لقاءات ثنائية متعددة شملت خاصة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، وقع التطرق خلالها إلى برامج وآليات التعاون وآفاقها الواعدة في مختلف المجالات.

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