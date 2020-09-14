في 48 ساعة.. تونس تسجل 747 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه قد تم تسجيل، أيام 11 و12 سبتمبر 2020، 747 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات 7382.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 6181 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 606 حالة وافدة و5478 حالة محلية (88،6%) و67 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 131 (,62%) مريضا في المستشفيات من بينهم 30 (0,58 %) مريضا بأقسام العناية المركزة و11 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 5090 (83%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 686 (13,5 %).

وقد تمّ إجراء 6118 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 177904.

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