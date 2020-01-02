قائمة أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

انعقدت الدورة الـ 47 لمجلس الشورى حركة النهضة عن بعد مساء يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وامتدت الى الساعة الرابعة صباحا من يوم الجمعة 1 جانفي 2021، والمخصصة لتزكية أعضاء المكتب التنفيذي .

وفيما يلي قائمة أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة:

1. الهادي التريكي (مكتب الحكم المحلي ) 68 صوتا

2. منذر الونيس (مكتب الصحة والضمان الاجتماعي) 67 صوتا

3. رضا الباروني (مكتب التواصل) 66 صوتا

4. عبد الفتاح تريمش (مكتب شؤون المناضلين والعدالة الانتقالية) 65 صوتا

5. الطاهر خير (مكتب التعليم العالي) 63 صوتا

6. راشد الكحلاني (مكتب الشباب) 62 صوتا

7. العجمي الوريمي (نائب مكلف بالفضاء الاستراتيجي) 61 صوتا

8. وسيلة الزغلامي (نائب مكلف بقطاع المرأة والأسرة) 61 صوتا

9. نور الدين البحيري (نائب مكلف بالفضاء السياسي الخارجي) 60 صوتا

10. نور الدين العرباوي (المكتب السياسي) 59 صوتا

11. علي العريض (نائب مكلف بالفضاء الداخلي) 58 صوتا

12. خليل البرعومي (المكتب الإعلامي) 57 صوتا

13. الصحبي عتيق (الهيكلة والتنظيم ) 56 صوتا

14. محمود جاب الله (مكتب المجتمع المدني) 56 صوتا

15. عبد الستار رجب (مكتب التأهيل والأكاديمية) 53 صوتا

16. عبد اللطيف المكي (نائب مكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية) 51 صوتا

17. زينب براهمي (مكتب الشؤون القانونية) 50 صوتا

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