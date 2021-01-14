قائمة الشركات التي ستُواصل العمل خلال الحجر الشامل

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها، أن عددا من الشركات العاملة بالقطاعات الحيوية مدعوة لمواصلة العمل بصفة استثنائية خلال أيّام الحجر الصحي الشامل الموافقة لـ 14 و15 و16 و17 جانفي 2021 مع الحرص على التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط وتتولى الشركات المعنية تحديد العدد الضروري لتأمين النشاط .

وفيما يلي قائمة الشركات العاملة بالقطاعات الحيوية:

- الشركة التونسية لصناعات التكرير

- الشركة التونسية للكهرباء والغاز

- الشركة الوطنية لتوزيع البترول

- المجمع الكيميائي التونسي

- شركة فسفاط قفصة

- المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

- المركز الفني للصناعات الغذائية

- المركز الفني للكيمياء

- الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط

- شركة النقل بواسطة الأنابيب

وبالنسبة لبقية المنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، فإنها مدعوة للتنسيق مع السلط الجهوية لتمكين الأعوان عند الاقتضاء من التنقل بصفة حصرية من وإلى مقرات عملهم.

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