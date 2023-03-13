قائمة المترشّحين لرئاسة مجلس نواب الشعب

أعلن غسّان يامون نائب رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، عن قائمة المترشّحين لرئاسة مجلس نواب الشعب وتضم 8 أسماء.

وفيما يلي القائمة الاسمية:

-إبراهيم بودربالة

-يُسري البواب

هشام حسني

-ماهر القطاري

شفيق زعفوري

-فوزي الدعاس

-بدر الدين القمودي

-عبد السلام الدحماني

جدير بالذكر بأنه تمّ اليوم تكوين لجنة فرز الاصوات ومراقبة عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، وتضمّ اللجنة كُلاَّ من النائب عزيز الاخضر، محمد الهاني، عواطف الشنيتي، عبد الجليل ضو ، مسعود قريرة، زينة جاب الله، بثينة غانمي وهالة جاب الله.

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