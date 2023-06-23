بكالوريا 2023: قائمة المتفوقين على المستوى الوطني حسب الشعب

أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، عن قائمة المتفوقين على المستوى الوطني بكالوريا 2023 في الدورة الرئيسية.
وفيما يلي قائمة إسمية بالمتفوقين حسب الشعب:
-شعبة الرياضيات: 19.75 عبد الرحمان فراس بن حميدان – المعهد النموذجي بزغوان
-شعبة العلوم التجريبية: 19.67 غفران عبيد – معهد بورقيبة النموذجي بتونس
-شعبة علوم تقنية: 19.61 مُهتدي باش طنجي – معهد عبد العزيز الخوجة بقليبية
-شعبة علوم الإعلامية: 1932 محمد أمين الشوشان – معهد عبد الرزاق الهمامي بن عروس
-شعبة الاقتصاد والتصرف: 18.05 آزر العبيدي – معهد الفارابي بالمرناقية
-شعبة التربية البدنية: 17.56 فردوس سعداوي – معهد 2 مارس 1935 بالكاف
-شعبة الآداب: 16.90: أريج مسعود – المعهد النموذجي بقفصة
كلمات البحث :المتفوقين;بكالوريا;قائمة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.