قائمة المخابر الخاصة للقيام بتحاليل تشخيص فيروس كورونا

رخصت وزارة الصحة وفق بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، لقائمة جديدة من المخابر الطبية الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية للقيام بتشخيص فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية التفاعل البلمرى المتسلسل « آر تي ـ بي سي ار » (RT – PCR).

واوضحت الوزارة، انه تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرّخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية تفاعل البلمرى المتسلسل RT PCR، رخصت اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية للمخابر التالية للقيام بهذا التحليل :

ـ مخبر سندة الجريبي المصمودي المنار 3 تونس

ـ مخبر حاتم البحري باب الجديد تونس

ـ مخبر فاطمة اللومي المركز الحضري الشمالي تونس

ـ مخبر فرح المسعي البحيرة 2 تونس

ـ مخبر نعمان باتيتة قابس

ـ مخبر أحمد ميلادي طريق مدنين جرجيس

ـ مخبر رفيعة الغزي الزهراء بن عروس

ـ مخبر حمدي الذوادي بنزرت

ـ مخبر هدى ريدان المنار 2

ـ مخبر نجيب الباروني المنزه 6

ـ مخبر أشرف بن يوسف حومة السوق جربة

وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn، حسب نص البلاغ.

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