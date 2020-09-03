قائمة المخابر الخاصّة المُرخّص لها للقيام بتحليل تشخيص كورونا

أعطت اللّجنة الفنيّة للبيولوجيا الطبيّة رخصا لعدد من المخابر الخاصّة لتشخيص فيروس كورونا المستجدّ بتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل RT PCR.

وفيما يلي قائمة المخابر المُرخّص لها للقيام بهذا التحليل:

- Le Laboratoire Mr Hamdi Dhaouadi – Bizerte

- Le Laboratoire Mme Houda Ridène – El Manar2

- Le Laboratoire Mr Nejib Barouni – El Menzah6

- Le Laboratoire Mr Achref Ben Youssef – Houmt Souk Djerba

وتتواصل أعمال هذه اللجنة الفنية للنظر في مطالب بقيّة المخابر.

ودعت وزارة الصحة في بلاغ لها، المواطنين إلى أخذ موعد عن بعد عبر المنصة الالكترونيّة حسب العنوان التالي :

www.rdvtestcovid.tn

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