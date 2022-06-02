قائمة المدعوين لحضور أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية

من المنتظر أن يلتئم أوّل اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة إبراهيم بودربالة، يوم السبت المقبل الموافق لـ 4 جوان الحالي، بدار الضيافة بقرطاج.

وقد كشف بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنه تمّ توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات السياسية وعدد من المنظمات الوطنية في انتظار تأكيد حضورها من عدمه.

وفيما يلي قائمة المدعوين للحضور:

الأعضاء:

نورالدين الطبوبي أو من ينيبه عن الإتحاد العام التونسي للشغل،

سمير ماجول أو من ينيبه عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

نورالدين بن عياد أو من ينيبه عن الإتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري،

راضية الجربي أو من تنيبه عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية،

جمال مسلم أو من ينيبه عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،

الأحزاب السياسية:

زهير المغزاوي عن حركة الشعب

زهير حمدي عن التيار الشعبي

فاضل عبد الكافي عن آفاق تونس

فوزي الشرفي عن المسار

عبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام

أحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني

الشخصيات الوطنية:

نزار يعيش

حسين الديماسي

راضي المدب

المنجي الرحوي

آمنة المنيف

ليلى طوبال

آمال القرامي

يسرى فراوس

درة محفوظ

الهاشمي علية

عبد المجيد الشرفي

عبد العزيز المخلوفي

هشام بن فضل

محمد علولو

يوسف الصديق

حاتم مليكي

المولدي الجندوبي

شاذلية الجامي

أنور العذار

جليلة بكار

حسام الحامي

أميرة الرياحي

أحلام بلحاج

محمد صالح العياري

نائلة الزغلامي

سفيان بن فرحات

المختار الخلفاوي

أحمد كرم

عماد الهمامي

فاطمة المسدي

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