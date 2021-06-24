قائمة المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن قائمة من المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا (أكثر من 400 حالة على كل 100 ألف ساكن) إضافة إلى ولايات القيروان وباجة زغوان وسليانة.

وفيما يلي القائمة:

ولاية منوبة : منوبة وطبربة

ولاية نابل : نابل

ولاية بنزرت : جومين

ولاية الكاف : الكاف الشرقية والكاف الغربية

ولاية سيدي بوزيد : سيدي بوزيد والمكناسي السعيدة

ولاية مدنين : بن ڤردان

ولاية تطاوين : رمادة

وذكرت الوزارة بأنّ نسبة الإنذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الإنذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 ألف ساكن ونسبة الإنذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 ألف ساكن.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق إنتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.

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