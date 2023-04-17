قابس: إيقاف عنصر تكفيري محكوم بـ6 سنوات سجن

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في بلاغ له اليوم الاثنين، أن دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش بقابس تمكنت بعد عمل استخباراتي من الإطاحة بأحد العناصر التكفيرية الفارة من العدالة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأشار البلاغ إلى أن المعني مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بـ6 سنوات سجن.

هذا وتم الاحتفاظ به مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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