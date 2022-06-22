قابس: احتراق 10 سيارات بالمستودع الوقتي لبلدية المطوية

أعلنت رئيسة بلدية المطوية، انصاف سالم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، أن حريقا جد عشية أمس الثلاثاء بالمستودع الوقتي للبلدية وأسفر عن احتراق 10 سيارات على ملك خواص، وقع حجزها خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2014 ولم يقع تسوية وضعياتها القانونية.

وأضافت المتحدثة بأن الأبحاث جارية من قبل الجهات المعنية لمعرفة أسباب هذا الحريق.

وكان أعوان الحماية المدنية بقابس قد تمكنوا من السيطرة على الحريق بالمستودع الذي توجد فيه مجموعة سيارات محجوزة.

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