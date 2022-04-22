قابس: الاحتفاظ بطاقم السفينة اكسيلو بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعداد بنية الإجرام سفينة عمدا طبق أحكام الفصول 131 و132و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة الجنائية والجزائية البحرية.
وكشف المتحدث بأنّ قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية بالعوينة واصدر قرارا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم الـ7 لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.
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