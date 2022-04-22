قابس: الاحتفاظ بطاقم السفينة اكسيلو بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص

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خزانات السفينة «ايكسلو» فارغة ولا تحتوي أي غازوال أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ السفينة "ايكسلو" الغارقة في خليج قابس لا ...

ولاية قابس: عدم وجود تسرب للغازوال من السفينة التجارية الغارقة بالبحر تمّ صباح اليوم الاحد 17 افريل 2022، بميناء قابس التجاري الانطلاق في عمليات الغوص لمعاينة و ...

الداخلية: الإطاحة بعصابة تستغل القصّر في السرقة والنهب قالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، اليوم الخميس، ان الوحدات الامنية تمكنت من تفكيك عصابة م ...