قابس: الغلق المؤقت للحامة والحامة الغربية

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس « كورونا » خلال اجتماعها اليوم الجمعة، الغلق المؤقت لمعتمديتي الحامة والحامة الغربية، وذلك قصد القيام بإجراءات التقصي النشيط والمكثف وحصر جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا وعزلها عن بقية متساكني الجهة.

وقد تم اتخاذ هذا القرار، وفق ما تم توضيحه خلال هذا الاجتماع، بالتنسيق مع سلط الاشراف المركزية وذلك على خلفية ارتفاع عدد الاصابات وتسجيل حالات مجمعة لإنتقال أفقي لفيروس « كورونا » المستجد بمعتمدية الحامة والحامة الغربية.

ويخضع الدخول والخروج من وإلى الحامة والحامة الغربية، وفق ما تم الاعلان عنه، الى ترخيص خاص من السلط الأمنية حسب مرجع النظر، أي المنطقة الجهوية للأمن الوطني أو المنطقة الجهوية للحرس الوطني، على أن يتم تأمين مسالك التوزيع لمختلف المواد الأساسية وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفير هاته المواد بكامل المنطقة.

يشار الى ان ولاية قابس سجلت الى حدود يوم امس الخميس، 108 إصابة محلية بفيروس « كورونا » المستجد، أغلبها بالحامة، علما وأنه من بين الحالات المسجلة، 20 مصابا بين أطباء واعوان الصحة.

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