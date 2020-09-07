قابس: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 07/09/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وفاة مستشفى

تمّ تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل في السبعينات من العمر أصيل معتمدية قابس الجنوبية، مصاب بفيروس « كورونا » يوم أمس الاحد، بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس بالجهة إلى 14 شخصا.

وكشفت مصادر مطلعة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس بأنه تم تسجيل 03 حالات محلية جديدة مؤكدة (02 من معتمديتي الحامة والحامة الغربية +01 من معتمدية المطوية) من جملة 17 عينة تم تحليلها.


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