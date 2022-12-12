قابس: تمويل 14 مشروعًا في إطار مشروع الاستقرار والتنمية للمناطق الساحلية

دعّم مشروع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية التونسية (نيمو كنترا) المموّل من قبل الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية، 14 مشروعا فرديا في العديد من المناطق الساحلية لولاية قابس بنسبة 90 بالمائة في كل مشروع.

وتتوزّع المشاريع المشار إليها آنفا بين مناطق شط العوامر والزارات، وليماية، والزركين بمارث، وقابس المدينة، وغنوش، وشملت المشاريع مجالات عديدة من بينها تحويل التمور، وتقطير الاعشاب، وصنع مواد التنظيف، والزراعات تحت البيوت المحمية، وغراسة الاشجار المثمرة، وتحويل الالبان، اضافة الى احداث مطعمين. كما مول هذا المشروع بنسبة 90 بالمائة 4 مشاريع تم احداثها من قبل مجامع تنمية للصيد البحري تمثلت في وحدتين لصنع الثلج بكل من غنوش والزارات، ووحدة لصنع « الدراين » المخصصة لصيد سلطعون البحر، ووحدة لتثمين وتحويل التمور.

وفي هذا الإطار، أدّى سفير ايطاليا بتونس، فابريزيو ساجيو، اليوم الاثنين، زيارة لعدد من هذه المشاريع بكل من الزارات والزركين وقابس المدينة، كما اطّلع بمعية والي قابس، مصباح كردمين، على تدخّلات مشروع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية في مركز التكوين في الصيد البحري بقابس. وتتمثل هذه التدخّلات في تجهيز قاعة اعلامية، ودعم ورشتي الميكانيك العام والميكانيك البحري بعدد من التجهيزات التي تساعد على تطوير التكوين فيهما، اضافة الى تمكين متخرجين اثنين من هذا المركز من تمويل كامل لمشروعهما المتمثّل في احداث شركة ناشئة في الميكانيك العام والميكانيك البحري.

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