غرق سفينة المحروقات العالقة بخليج قابس

أكد المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس صابر البنبلي صباح اليوم السبت، في تصريح لإذاعة شمس اف ام ، بأن سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال العالقة بخليح قابس بعمق 7.5 كلم قد غرقت ولم يبقى منها إلا مترين فوق سطح الماء.

وأضاف البنبلي بانه لا امكانية لإنقاذها والمساعي مبذولة جهويا ومركزيا لإنقاذ الوضع البيئي، مؤكدا ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة اجتماع طارئ لمتابعة جميع الحيثيات.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في بلاغ لها مساء الجمعة، عن تعرض سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبها من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية.

وأضافت الوزارة أنه اثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس الا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار. وقد طلب طاقم السفينة المتكون من 7 أشخاص من السلط التونسية اجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم.

وأكدت الوزارة أن مصالحها تتابع بكل قلق وضعية الباخرة، معلنة تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي من اجل الحيلولة دون غرق الباخرة والعمل بالتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والديوانة التونسية والسلط الجهوية بڨابس للقيام بعمليات الانقاذ وتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها، مؤكدة أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

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