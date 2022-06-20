قابس: وزير أملاك الدولة يُسلم عقد كراء لفائدة شركة بطاقة تشغيلية تناهز 3500 موطن شغل

أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، حرصا على حسن توظيف العقار الدّولي الفلاحي، زيارة ميدانية إلى شركة « فرحة الهيشة » الكائنة بمعتمدية وذرف من ولاية قابس والماسحة لـ 200 هكتارا.

وتولى الوزير بالمناسبة تسليم عقد كراء لفائدة المستثمر، مثمنا المجهودات المبذولة لحسن استغلال العقار الدّولي وتوظيفه في التنمية بالجهة.

ويوفر المشروع المتمثل في بيوت بلورية في انتاج الطماطم المعدّة للتصدير ومنظومة تحلية مياه البحر ووحدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ومركز لفرز وتلفيف المنتوجات الفلاحية حوالي 3500 موطن شغل بحجم استثمارات جملية تقدّر بـ 647 مليون دينار.

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