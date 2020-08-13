قابس: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 13/08/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا إصابة

أعلن المدير الجهوي للصحة بالنيابة بقابس الدكتور يحي حمدي مساء اليوم الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من جملة 150 عينة تم إجراءها اليوم بمخابر قابس وصفاقس و جربة.

ويشار إلى أنه من بين الإصابات 9 إطارات طبية وشبه طبية تعمل بالمستشفى الجهوي بقابس لريتفع بذلك العدد الجملي للاصابات منذ انطلاق الموجة الثانية للفيروس بولاية قابس إلى 109 إصابة منها حالة وفاة.


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