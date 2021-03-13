قابس: 6 وفيات في انفجار صهريج داخل مصنع للإسفلت

أعلن الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريحات إعلامية اليوم السبت، وفاة 6 أشخاص جراء انفجار صهريج داخل مصنع للأسفلت بالمنطقة الصناعية في قابس، 4 فارقوا الحياة على عين المكان و شخصان توفوا في المستشفى.

وأكد تريعة أنه تمت السيطرة على الحريق بمشاركة 6 شاحنات اطفاء.

ورجّح النائب عن حزب قلب تونس عن ولاية قابس، فؤاد ثامر، في تصريح لـ « العربي الجديد » أن تكون الأسباب الأولية للحادث عملية لحام لأحد الأنابيب بالقرب من الصهريج الذي انفجر.

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