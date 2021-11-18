قاضي التحقيق يستمع إلى سمير بالطيب ويُبقيه بحالة سراح

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أمس الاربعاء، إلى وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب في قضية تعلقت بشبهة استغلاله لصفته في اطار «منح رخصة قطع اشجار غابية بمنطقة عين دراهم»، وقرر ابقاءه بحالة سراح، وفق ما أكدته جريدة المغرب.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة مساعد وكيل الجمهورية يسري السلطاني في تصريح لـ«المغرب » بأن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب أحيل امس الاربعاء على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بصفته متهما في قضية تعلقت بشبهة استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر مشار اليهما والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية.

وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال ابقاءه بحالة سراح على ذمّة القضية.

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