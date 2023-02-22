قانون تنظيم العمل المنزلي يحمي فئات اجتماعية من التشغيل الهش والاتجار بالبشر

انتظم أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة موكب الاعلان عن انموذج عقد العمل المنزلي وامضاء اتفاقية شراكة من اجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 .

وقد شاركت في الموكب وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس رانيا بخعازي.

من جهته، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي خلال حضوره موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي، أن النقطة الجوهرية المتعلقة بتنظيم العمل المنزلي هو حماية هذه الفئات الاجتماعية من الممارسات السلبية للوساطة، التي يعاقب عليها القانون مثل تشغيل الأطفال والتشغيل الهش وفي بعض الاحيان الاتجار بالبشر دون ضمان الحقوق المضمونة للتشغيل طبقا لمجلة الشغل وللقوانين الوطنية.

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