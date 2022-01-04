قبلي: تعرّض دورية أمنية لهجوم

أعلن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي خليل بن فرج في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، عن تعرض دورية أمنية قارة متمركزة بمفترق منطقة بئر السلطان جنوبي مدينة دوز إلى هجوم بسلاح أبيض (سكين) من طرف شخص أقر بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح المتحدّث بأن هذا العنصر هو معلم مباشر أصيل ولاية مدنين، كان يردد عبارات « الله أكبر » أثناء تهجمه على أعوان الأمن، حيث أصاب أحدهم، قبل أن يتمكن بقية الأعوان من السيطرة عليه وإيقافه، ثم نقله إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بدوز.

وأضاف بن فرج، بأن هذا الشخص، قد اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة المحظور، وبأنه « يأتمر بأوامر أميرها » ، وفق تعبيره، مشيرا الى أن التنظيم يعتزم استهداف وجوه وقيادات سياسية من بينها رئيس الجمهورية، أثناء تنقلاته في زياراته الميدانية، على حد قوله.

يذكر انه قد تم الاحتفاظ بهذا العنصر لمواصلة التحري معه.

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