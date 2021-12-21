قبول الجواز الصحي التونسي في بلدان الإتحاد الأوروبي

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس على صفحتها الرسمية في الفايسبوك اليوم الثلاثاء، عن قبول الجواز الصحي التونسي، وذلك بداية من يوم غدٍ الأربعاء، في بلدان الاتحاد الاوروبي.

وقالت البعثة إن المفوضية الاوروبية قد صادقت اليوم على الإعتراف بالجواز الصحي التونسي، الذي يمكن استخدامه في بلدان الإتحاد بعد أن تم ربطه بنظام المصادقة الرقمي كوفيد بالاتحاد الأوروبي.

وبيّنت البعثة بأن القرار يأتي في أطار الاعتراف المتبادل بين الطرفين بالجوازات الصحية الصادرة عنهما.

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