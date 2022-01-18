قرارات الإقامة الجبرية محور لقاء وزير الداخلية بعميد المحامين

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » اليوم 18 جانفي 2022، بمقرّ الوزارة، عميد المحامين « إبراهيم بودربالة ».

وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن اللّقاء كان فرصة للتأكيد على مزيد التعاون بين المؤسسة الأمنية وسلك المحاماة لما يخدم مصلحة المتقاضين وإنارة العدالة وتكريس الحقوق والحريات مع تحقيق الأمن والطمأنينة.

وفي هذا السياق، تم التعرض لبعض الوضعيات التي استوجبت اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية لفترة محددة حفاظا على الأمن العام في انتظار تعاون كل الأطراف المتداخلة في المسار القضائي على سرعة تعهد المؤسسة القضائية بالمسار العدلي للوضعيات المذكورة وفق ما تمليه رسالة القضاء وتحقيقا للمساواة بين الجميع أمام القانون.

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