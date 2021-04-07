قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا من 9 إلى 30 أفريل: التفاصيل

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في نقطة إعلامية من قصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كوورنا تنطلق بداية من يوم 9 أفريل إلى 30 أفريل الجاري.

وتتمثل القرارات في:

1- التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة

2- منع التجمعات الخاصة والعامة

3- غلق الأسواق الأسبوعية

4- دعوة الولاة إلى إعلان حظر الجولان في كل الولايات بداية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا

5- إعطاء الإذن للولاة لغلق المناطق ذات مستوى الاختطار المرتفع

6- إجبارية الحجر الذاتي لمدة 5 أيام بالنسبة للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر

كما تقرر تطبيق توقيت شهر رمضان للإدارات العمومية الذي يعتمد نظام الحصة الواحدة وذلك بداية من الاثنين 12 أفريل 2021.

وأكدت بن سليمان مواصلة الدروس بالمدارس والجامعات مع ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي .

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