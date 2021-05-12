قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا من 17 ماي إلى 6 جوان المقبل

أقرت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، جملة من القرارات بداية من يوم 17 ماي وإلى غاية يوم 6 جوان المقبل، وتتمثل في :

-مواصلة حظر الجولان مع تعديل توقيته انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي

-مواصلة تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بمختلف الأنشطة

-استئناف الدروس بالمدارس والمعاهد وفق نظام الأفواج

-استئناف الدروس وكافة الأنشطة بالجامعات بالنظام الحضوري المندمج بداية من 19 ماي مع فتح المبيتات بداية من يوم 16 ماي 2021

-تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة والفضاءات التجارية

-تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 بالمائة من الفضاءات المغلقة و20 بالمائة في الفضاءات المفتوحة مع منع استعمال الشيشية.

-تطبيق إجراءتت الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج وفق آخر بلاغ صادر عن وزارة الصحة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي في جميع المناطق ذات مستوى مرتفع جدا للاختطار وفي صورة ظهور سلالات متحورة خطرة.

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