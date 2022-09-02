قرارات الهيئة الادارية للتعليم الثانوي: حجب الأعداد ووقفة احتجاجية يوم 15 سبتمبر

أنهت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم أمس الخميس، اشغالها و اتفق أعضائها على ما يلي :
( 1) تنفيذ وقفة احجاجية يوم 15 سبتمبر من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة على مستوى جميع المؤسسات التربوية احتجاجا على التنكيل بأساتذة التعليم الثانوي المحالين على مجالس التأديب و رفضا للسطو على مستحقاتهم المالية
( 2 )حجب الاعداد فى الثلاثي الاول فى حالة عدم استعداد سلطتي الإشراف للاستجابة لمطالب النقابة المادية .
كما طالبت الهيئة الإدارية القطاعية بزيادات مجزية تعوض عن التدهور الذي حصل في المقدرة الشرائية في الفترة الأخيرة.
كلمات البحث :أعداد;التعليم الثانوي;الهيئة الادارية
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