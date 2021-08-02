قرارات بتحجير السفر على 5 مديرين ومهندسين بالخطوط التونسية و «ر.م.ع» بشركة وساطة بالبورصة

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنّ قاضي التحقيق بالقطب أصدر بتاريخ 29 جويلية المنقضي، قرارات بتحجير السفر عن 5 مديرين بالخطوط الجوية التونسية، ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية التونسية الفنية.

وأوضح الدالي بأن القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر هذه القرارات على خلفية تهم باستغلال الصفة لتحقيق منافع دون وجه حق والإضرار بالإدارة.

وأضاف الدالي أنه تم كذلك إصدار قرار بتحجير السفر عن رئيس مدير عام بشركة وساطة بالبورصة، من أجل اختلاس أموال عمومية مودعة بالخزينة العامة، وتحقيق منافع دون وجه حق، وإلغاء دين جبائي.

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