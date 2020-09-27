قرارات جديدة تهم المقاهي والمطاعم والفضاءات التجارية الكبرى

اخر تحديث : 27/09/2020

غلق المقاهي في رمضان

أعلنت وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية والبيئة في بلاغ مشترك صدر مساء اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير خاصة بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية والفضاءات الكبرى والأسواق الأسبوعية.

بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي:

-المنع التام لاستعمال الشيشية
-استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد
-تطبيق التباعد الجسدي
-استعمال التهوئة الطبيعية للأماكن (فتح الأبواب والنوافذ)

بالنسبة للمطاعم والحانات والملاهي الليلية:

-استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد
-تطبيق التباعد الجسدي
-استعمال التهوئة الطبيعية للأماكن (فتح الأبواب والنوافذ)

بالنسبة للفضاءات الكبرى والأسواق الأسبوعية:

إجبارية إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي
الإغلاق الفوري لأي مكان لا يُطبق البروتوكولات الصحية


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