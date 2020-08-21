قرارات جديدة لمواجهة الوضع الوبائي على المستوى الجهوي

اتخذ مجلس وزاري مضيق على اثر انعقاده اليوم الجمعة 21 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول المستجدات لمجابهة الوضع الوبائي بعلاقة بفيروس كورونا خاصة على المستوى الجهوي عددا من القرارات.

وتتمثل القرارات في ما يلي :

1-منع الجولان بمعتمدية الحامة من ولاية قابس من الساعة الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحا لفترة أسبوع قابلة للتجديد مع الدعوة على إحترام الاجراءات الوقائية كحمل الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي.

2-فتح المجال للمخابر الخاصة لإجراء التحاليل لتحسين القدرة على تطويق إنتشار الفيروس.

3-التنسيق بين مختلف الاطراف المتداخلة لتوفير الإحتياجات من الكمامات ووسائل التعقيم.

4-دعوة المسؤولين الجهوين إلى اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لاحترام تطبيق الإجراءات الوقائية.

كلمات البحث :المستوى الجهوي;الوضع الوبائي;قرارات