قرارات رئيس الحكومة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساء اليوم الجمعة، عن عدد من القرارات التي تمّ اتخاذها للتوقي من إنتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي القرارات المتخذة:

-غلق الحدود البحرية بصفة كلية

-غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا

-الإبقاء على رحلة واحدة جوية يوميا من فرنسا

-الإبقاء على رحلة واحدة جوية أسبوعية لكل من مصر، اسبانيا، بريطانيا وألمانيا

-إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية وحال قدومهم

-إغلاق المقاهي والملاهي والمطاعم إبتداء من الساعة الرابعة مساءً

-تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة

-كل البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية سواء في القاعات المغلقة أو خارجها ستدار دون جمهور

-إغلاق جميع رياض الأطفال والمحاضن المدرسية والمدارس الخاصة والأجنبية إلى غاية يوم 28 مارس مع إمكانية التمديد بعد إنتهاء العطلة

ويتم تطبيق جميع هذه القرارات ابتداء من اليوم 13 مارس ولغاية يوم 4 أفريل.

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