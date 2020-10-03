قرارات رئيس الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا

اخر تحديث : 03/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المشيشي

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، أن الوضع في تونس غير مطمئن ويستوجب وقفة حازمة وقرارات للحد من التفشي السريع الذي تشهده بلادنا لفيروس كورونا المستجد.
وأعلن المشيشي عن جملية من القرارات تتمثل في:
- إقرار إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين في جميع الفضاءات العامة
- منع جميع التظاهرات والتجمعات والاحتفالات العامة والخاصة
- التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات الصحية والمحلات المفتوحة للعموم والإغلاق الفوري لكل مخالف
- اعتماد نظام الحصة الواحدة باستثناء بعض القطاعات الحيوية
- إسداء تعليمات بتطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة اسبوعين بالمناطق التي تشهد أعدادا كبيرة من الإصابات وفرض اجبارية ارتداء الكمامة مع تعليق صلاة الجمعة
- ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية بهذه المناطق
- اقرار مرض كوفيد كمرض مهني للعاملين في القطاع الصحي
وأكد المشيشي أن هذه القرارات ستكون نافذة لمدة أسبوعين، على أن يتم يتولى الوزراء المعنيون تقديم التفاصيل في الغرض.


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