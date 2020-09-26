قرارات عاجلة لفائدة الجهة الصحية بالمنستير للحد من إنتشار كورونا

إنعقدت بمقرّ ولاية المنستير مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور والي المنستير وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني خصصت لتدارس القرارات والإجراءات العاجلة المستوجبة للحد من إنتشار فيروس كورونا والتكفل بمرضى كوفيد-19 بالجهة .

وقد أعلن وزير الصحة بالمناسبة عن جملة من القرارات العاجلة المتمثلة في ما يلي:

- تعزيز القدرات الإستشفائيّة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بـ :

* ترفيع عدد أسرة الإنعاش إلى 18 سرير خاص بالكورونا

* ترفيع عدد أسرة الأكسجين من 20 سرير إلى 60 سرير

- إقرار إحداث وحدة إضافية لأسرة الإنعاش بطاقة 20 سرير إضافي

- إقرار إحداث مستشفيات ميدانية لكل من مدينة المنستير ومنزل نور

- تكفل وزارة الصحة بباقي الإعتمادات قصد إحداث وحدة كوفيد-19 بمستشفى فطومة بورڨيبة بطاقة 10 أسرة

- التسريع بانتداب الإطارات الطبية وشبه الطبية لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية بولاية المنستير

- توفير وسائل الحماية الفردية لفائدة الإطارات العاملة في قطاع الصحة بالكميات الكافية

- تفعيل المركز الجهوي لإيواء حاملي كوفيد-19 بالمنستير بداية من يوم السبت 26 سبتمبر 2020

- وضع سيارة إسعاف على ذمة المركز الوطني لإيواء حاملي كوفيد-19 بالمنستير ابتداء من الأسبوع المقبل

- الشروع في رقمنة المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

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