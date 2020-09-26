قرارات عاجلة لفائدة الجهة الصحية بالمنستير للحد من إنتشار كورونا

إنعقدت بمقرّ ولاية المنستير مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور والي المنستير وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني خصصت لتدارس القرارات والإجراءات العاجلة المستوجبة للحد من إنتشار فيروس كورونا والتكفل بمرضى كوفيد-19 بالجهة .
وقد أعلن وزير الصحة بالمناسبة عن جملة من القرارات العاجلة المتمثلة في ما يلي:
- تعزيز القدرات الإستشفائيّة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بـ :
* ترفيع عدد أسرة الإنعاش إلى 18 سرير خاص بالكورونا
* ترفيع عدد أسرة الأكسجين من 20 سرير إلى 60 سرير
- إقرار إحداث وحدة إضافية لأسرة الإنعاش بطاقة 20 سرير إضافي
- إقرار إحداث مستشفيات ميدانية لكل من مدينة المنستير ومنزل نور
- تكفل وزارة الصحة بباقي الإعتمادات قصد إحداث وحدة كوفيد-19 بمستشفى فطومة بورڨيبة بطاقة 10 أسرة
- التسريع بانتداب الإطارات الطبية وشبه الطبية لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية بولاية المنستير
- توفير وسائل الحماية الفردية لفائدة الإطارات العاملة في قطاع الصحة بالكميات الكافية
- تفعيل المركز الجهوي لإيواء حاملي كوفيد-19 بالمنستير بداية من يوم السبت 26 سبتمبر 2020
- وضع سيارة إسعاف على ذمة المركز الوطني لإيواء حاملي كوفيد-19 بالمنستير ابتداء من الأسبوع المقبل
- الشروع في رقمنة المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
كلمات البحث :المنستير;قرارات;كورونا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.