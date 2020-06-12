قرار بمصادرة أملاك جديدة

قررت اللجنة الوطنية للمصادرة يوم الخميس 11 جوان 2020، بجلستها الدورية المنعقدة برئاسة القاضي عماد بن طالب علي مصادرة :
* 04 عربات ذات محرك على ملك أحد الأشخاص المذكورين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد13 لسنة2011 .
* قطعة أرض صالحة للبناء (مساحتها 650متر مربع) كائنة بالشرقية 2 (طريق المطار) راجعة بالملكية لأحد أصهار الرئيس السابق .
* عقار مسجل كائن بسوسة لتوفر شروط تفعيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم المصادرة بثبوت حصول المنفعة جراء العلاقة بمن ذكر بالقائمة الملحقة بالمرسوم المذكور.
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