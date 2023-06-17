قرار قضائي يَمنَع التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضحت قداس أن هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، هدفه الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار.

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