قراصنة ينتحلون صفة البنك المركزي التونسي وينهبون أموال الحرفاء

حذّر البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، مستخدمي الإنترنت من كافة محاولات القرصنة حسب أسلوب التصيّد وذلك عبر صفحة فايسبوك تستغل صورة البنك المركزي التونسي وتقدّمها على أنها صفحته الرسمية قصد الاحتيال على حرفاء القطاع البنكي بغاية انتحال هوياتهم وسرقة معطياتهم الشخصية.

وذكّر البنك المركزي التونسي العموم بأنه ليس لديه أي صفحة رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أكد البنك المركزي مجددا أنه لم ينشر أبدا أي رابط (lien hypertexte) يتعلق بحماية مستخدمي الإنترنت ويهدف إلى تأمين بطاقاتهم البنكية. وبالتالي، يظل موقع البنك المركزي التونسي (www.bct.gov.tn) وسيلة الاتصال الوحيدة المعتمدة لنشر البيانات الموجهة للعموم.

ودعا البنك المركزي التونسي أي شخص قام بالإدلاء بمعطيات تهم بطاقة الدفع الخاصة به، لهذه المواقع المشبوهة، إلى إبلاغ بنكه على الفور وكذلك مركز الاتصال لشركة « نقديات تونس » على الرقم 71.155.840 و ذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجدّد البنك المركزي التونسي دعوته لمستخدمي الإنترنت للرفع من درجة اليقظة قصد تجنب أي مخاطر قرصنة لمعطياتهم الشخصية.

وأعلن البنك المركزي التونسي أنه سيتقدم بشكوى على إثر انتحال هويته أو صفته بغرض الاحتيال.

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