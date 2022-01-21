قرض ألماني لتونس بقيمة 100 مليون يورو

أكد السفير الألماني بيتر بروغل في محادثة مع وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم الجمعة، دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020.

كما كان اللقاء فرصة للنظر في تقدّم المشاريع المشتركة بين البلدين لاسيما الممولة من قبل البنك الألماني للتنمية « KFW » والتسريع في نسق إنجازها.

كما اعتبر السفير بروغل أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

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