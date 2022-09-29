قرض بأكثر من 150 مليون أورو لتمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 28 أوت 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الإستجابة لصمود الأمن الغذائي.
وتبلغ قيمة القرض مائة وخمسون مليون خمسمائة ألف (150.500.000) أورو.
كلمات البحث :الأمن الغذائي;قرض;مشروع
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.