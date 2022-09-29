قرض بأكثر من 150 مليون أورو لتمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي

اخر تحديث : 29/09/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

أموال

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 28 أوت 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الإستجابة لصمود الأمن الغذائي.
وتبلغ قيمة القرض مائة وخمسون مليون خمسمائة ألف (150.500.000) أورو.


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