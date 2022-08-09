قرض بـ 130 مليون دولار للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي

اخر تحديث : 09/08/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم وأمر رئاسيان يتعلّقان بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 4 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

وينص الأمر الرئاسي على الموافقة على اتّفاق قرض مبرم بتونس بتاريخ 4 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثون مليون (130.000.000) دولار أمريكي، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.


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