قرض كوري ميسّر بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع رقمنة المنظومة العقاريّة

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الإثنين 31 ماي 2021، بمقر الوزارة مع سفير جمهوريّة كوريا بتونس « شو كو ريا « (CHO Koo-Rae) على مراسم توقيع الإتّفاق الإطاري بخصوص قرض ميسّر بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع رقمنة المنظومة العقاريّة للبلاد التّونسيّة الذي يتلاءم مع تّوجّهات الدولة التونسية ولا سيما دعم الإستثمار الجهويّ واللّامركزيّ في تونس.

وأكّد الجرندي بالمناسبة على أهمّية هذا الإتّفاق الذي من شأنه إضفاء مزيد من النّجاعة والشّفافيّة على التّصرّف في المنظومة العقاريّة ببلادنا، مؤكدا في ذات الوقت على المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التّونسيّة-الكورية، ولا سيما خلال السّنوات الأخيرة والدّعم الكوري المستمرّ للانتقال الدّيمقراطي ببلادنا وفي مجال التّعاون الفنّي وبعث مشاريع تنمويّة ذات قيمة مضافة عالية.

كما شدد الوزير على أهمية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم بكوريا، داعيا الى تكثيف تبادل الخبرات وبرامج التكوين خاصة في مجالات البحث العلمي والقطاعات ذات الأولوية.

من جهته، عبر السفير الكوري بهذه المناسبة التي تتزامن مع انتهاء مهامه في تونس عن امتنانه للتسهيلات التي لقيها من قبل السلطات التونسية طيلة فترة عمله بتونس والتي كان لها الأثر المباشر في مزيد تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.

كما تقدم السفير بالشكر للشعب التونسي على ما لمسه من ترحاب، مبديا رغبته في زيارة بلادنا مجددا في أقرب الٱجال.

وقد حضر مراسم التّوقيع ممثّلون عن وزارة الإقتصاد والماليّة ودعم الإستثمار ووزارة التّجهيز والإسكان والبنية التّحتيّة.

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